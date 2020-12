Auch Gemeinderat Hans-Rudolf Galliker tritt zurück

Im Mönchaltorfer Gemeinderat müssen im kommenden Jahr zwei neue ran. Neben Gemeinderat Rolf Möckli (SVP) hat nun auch Hans-Rudolf Galliker (GLP) seinen Rücktritt bekanntgegeben. Wie der Gemeinderat mitteilt, habe Galliker aus gesundheitlichen Gründen um sofortige Entlassung aus seinem Amt als Präsident der Schulpflege und Mitglied des Gemeinderates gebeten. Das entsprechende Gesuch sei vom Bezirksrat Uster am 22. Dezember bewilligt worden.

Wahlprozedere

Hans-Rudolf Galliker war seit 2011 im Mönchaltorfer Gremium. Für die Besetzung des vakanten Amtes ordnete der Gemeinderat Mönchaltorf wie schon im Fall von Rolf Möckli eine Ersatzwahl an. Geht nicht mehr als ein Wahlvorschlag ein, erfolgt die Wahl im Stillen Verfahren, andernfalls wird am 13. Juni 2021 an der Urne gewählt. Eine Urnenwahl würde mit einem leeren Wahlzettel und unter Verwendung eines Beiblattes durchgeführt.