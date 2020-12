Warum eine Stadt Freiräume wie die Schönau braucht

Da ist das Ehepaar Garcia, das schon über 50 Jahre in der Schönau wohnt. Und das noch in der 1992 stillgelegten Spinnerei der Familie Streiff gearbeitet hat. Deren Kinder in den Gängen des alten Fabrikgebäudes Velofahren lernten und draussen Fussball spielten. Da ist die Wetziker Schauspielerin Marion Mühlebach, für die die Schönau ein «Ruhepol, Kreationsort und Inspiration» bedeutet. Da sind Künstlerinnen, Architekten, Musikerinnen und Schreiner und nicht zuletzt die Bewohnerinnen und Bewohner.