Achtung Brandgefahr – Jumbo ruft E-Scooter zurück

Der Baumarkt Jumbo mit einer Filiale in Hinwil ruft die E-Scooter «Momo» und «Maserati» zurück. Wie es in einer Mitteilung des Bundes heisst, könne nicht ausgeschlossen werden, dass bei Regen Wasser in das Akkufach gelangt. In einem solchen Fall resultiert eine Brand- und Unfallgefahr.

Kunden, die einen der betroffenen E-Scooter besitzen, sind aufgefordert, diesen nicht mehr zu verwenden und in eine Jumbo-Filiale zurückzubringen. Er wird kostenlos umgerüstet.