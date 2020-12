Kaum mehr neue Corona-Fälle in Wetziker Altersheim

Der Corona-Ausbruch im Alterswohnheim Am Wildbach scheint etwas mehr als zwei Monate nach Auftreten des ersten Falls so gut wie gestoppt. In den vergangenen zwei Wochen hat sich nach Angaben der Heimleitung lediglich ein Bewohner neu infiziert. Damit steigt die Gesamtzahl der positiv Getesteten auf 54 Personen. Bisher wurden im 195 Plätze zählenden Heim 96 Senioren auf Covid19 getestet. Eine Person mit ausstehendem Test befinde sich derzeit in Isolation.

Stand Mittwoch sind zwölf Bewohner, die sich mit dem Virus infiziert hatten, verstorben. Das ist eine Person mehr als noch vor zwei Wochen. Gemäss Heimleitung litten sie teilweise an schweren Vorerkrankungen.

Mitarbeiter in Isolation

«Die Zahl der Todesfälle ist über das gesamte Jahr 2020 gesehen nicht höher als im vergangenen Jahr», sagt Heimleiterin Brigitte Riederer auf Anfrage. «Es ist jedoch Tatsache, dass die Zahlen von Oktober bis heute dieses Jahr höher sind als noch 2019.» Es habe allerdings auch in den vergangenen Jahren Monate gegeben, in denen mehrere Bewohnende aufgrund unterschiedlicher Todesursachen verstorben seien.

Unter den 270 Mitarbeitern wurden in den vergangenen 14 Tagen vier neue Fälle verzeichnet, insgesamt sind es damit 33 Fälle. Aktuell befinden sich gemäss Heimleitung drei Mitarbeiter in Isolation.