Der nervigste Brandmelder Rütis

Als dieser Alarm am Dienstagabend um etwa 18.30 Uhr losgeht, stutzt die Feuerwehr Rüti wohl erst einmal. Es ist keine zehn Tage her, als sie bereits zweimal für nichts an die Neuhofstrasse in der Industrie ausrückte – damals mitten in der Nacht vom 12. auf den 13. Dezember.

Nun geht das Ding also wieder los – und da man ja nie weiss, muss die Feuerwehr einmal mehr ausrücken. Sie findet den betroffenen Brandmelder auch wieder. Aber wie schon die letzten beiden Male ohne Feuer oder Rauch. Der dritte Fehlalarm also.

Die Feuerwehr berichtet, sie habe die Neuhofstrasse während des Einsatzes einseitig gesperrt, den Einsatz dann aber nach kurzer Zeit wieder beendet. Wieso der Brandmelder die Feuerwehr schon wieder alarmiert habe, sei unklar. Letztes Mal war er eigentlich von Experten genauer unter die Lupe genommen worden. Offenbar nicht genau genug. (kö)