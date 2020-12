Daniel Weiss gewinnt einen Grammy

Ein Grammy Award gilt in der Musikbranche als die höchste internationale Auszeichnung für Künstler und Aufnahmeteams. Er ist von der Bedeutung her vergleichbar mit einem Oscar in der Filmindustrie. Zu den illustren Preisträgern dieser Auszeichnung darf sich nun auch ein Ustermer zählen. Wie die Recording Academy mitteilt, wird Daniel Weiss mit dem Technical Grammy Award geehrt. Die Auszeichnung wird an Personen verliehen, die sich aus technischer Sicht um die Verbesserung von Tonaufnahmen verdient gemacht haben.