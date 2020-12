Bubikerin feiert 104. Geburtstag

Sie ist die aktuell älteste Bewohnerin des Zentrum Sunnegarte in Bubikon. Ruth Amrein feierte am 20. Dezember ihren 104. Geburtstag.

«Sie erfreut sich, dem Alter entsprechend, guter Gesundheit», erzählt Pflegedienstleiterin Marianne Bach. Sie höre und sehe gut, lese jeden Tag Zeitung.

Arbeit im Restaurant der Eltern

Seit rund acht Jahren wohne die Rentnerin im Sunnegarte. Aufgewachsen ist Amrein in der Stadt Zürich, wo sie mit ihrem Mann zusammen lebte. Das Paar blieb kinderlos. Amrein arbeitete im Restaurant ihrer Eltern.

Fragt man sie nach Hobbys, sagt sie: «Ich habe immer gearbeitet.» Nach Bubikon kam sie, weil ein Teil ihrer Verwandtschaft hier wohnt.

Gelassenheit gegenüber dem Tod

«Sie ist immer zu Spässen aufgelegt und hat eine positive Ausstrahlung» erzählt Bach. Oft sitze sie in ihrem Rollstuhl am Fenster im Aufenthaltsraum und beobachte das Geschehen. Am Geburtstag habe sie Rindsfilet und zum Dessert Schwarzwäldertorte gegessen.

Die Corona-Situation sehe sie gelassen, ebenso wie das Sterben. Auf die Frage, ob sie davor Angst habe, sagt sie lachend: «Wieso? Müessti?»