Auch Skilift Sitzberg muss schliessen

Zürcher Ski-Fans haben es schwer. Seit heute sind auf Beschluss des Regierungsrats alle Skigebiete im Kanton bis mindestens am 22. Januar geschlossen. Grund dafür ist die aktuelle epidemiologische Lage. Diese erlaube in der momentanen Situation keinen Skibetrieb im Kanton Zürich, schreibt der Regierungsrat in einer Mitteilung. «Eine Bewilligung für Skiliftbetreibende kann deshalb – unabhängig von ihrem Schutzkonzept – nicht erteilt werden.»