«Interessenskollision» bei Fällander Gemeinderatsmitgliedern

Es ist für den Fällander Gemeinderat wahrlich kein ruhmreiches Kapitel: Die Akte des geplanten Quartiertreffpunktes mit Ladencafé ist bereits dick – und sie wird nun noch dicker. Wie der Bezirksrat kürzlich mitteilte, hebt er den Entscheid der Gemeindeversammlung vom 8. Juli auf. Damals stimmten die Fällander Stimmbürger einem Kredit in der Höhe von 490‘000 Franken für den Umbau des ehemaligen Ladenlokals an der Geerenstrasse 2 zu einem Dorfladen zu. Im Nachgang an die Versammlung wurden fünf Rekurse beim Bezirksrat eingereicht.