Hinwiler Schlackeverwertung muss weiter auf Lieferanten warten

Wie hoch ist das ökologische Potenzial der Metallrückgewinnung aus trockener Kehrichtschlache wirklich? Die Antwort auf diese Frage dürfte entscheidend sein, wenn es um den Verbleib der ZAV Recyling AG in Hinwil geht. Die Firma betreibt eine entsprechende Anlage in der Kezo Hinwil und gehört den Betreibern von vier der fünf Zürcher Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA), namentlich Dietikon, Hinwil, Horgen und Zürich sowie der Kebag AG in Zuchwil (SO).

Vor einigen Monaten machte die Recycling-Firma Schlagzeilen, weil sie kurz vor dem Bankrott stehe. Die Firma wehrte sich gegen diese Aussagen; allerdings sei das Verfahren schon deutlich kostengünstiger, je mehr Schlacke man verarbeiten könne. Der Regierungsrat musste sich deshalb der Frage stellen, ob er die kantonalen Verbrennungsanlagen zwingen will, ihre Schlacke nach Hinwil zu transportieren.

Nassschlacke oder Trockenschlacke

Er hat beschlossen, auf diesen Schritt zu verzichten, wie er am Montag mitteilt. Denn genau die Frage, um wieviel höher das ökologische Potenzial der Metallrückgewinnung aus trockener Kehrichtschlacke ist, bleibt bislang unbeantwortet. Das alternative Modell ist die Verarbeitung von nasser Schlacke. Anlagen, die ihre Schlacke nach Hinwil liefern wollen, müssten deshalb vom bisher gängigen Nassaustrag der Schlacke - das heisst, sie wird im Wasserbad abgekühlt - auf einen Trockenaustrag umstellen. Das soll Millionen kosten, kritisieren die betroffenen Betreiber.

Eigentlich hätte die Baudirektion ein Interesse, die «innovative Anlage in Hinwil» zu nutzen und deshalb sämtliche KVA zu verpflichten, ihre Schlacke dorthin zu bringen. Die KVA hat sie vor einem entsprechenden Entscheid auch konsultiert - und dabei mehrheitlich positive Rückmeldungen erhalten, wie sie mitteilt. Umstritten sei aber, wie stark sich die ökologischen Leistungen von Nass- und Trockenverfahren unterschieden und auch welche Verfahrensschritte dabei ausschlaggebend seien.

Drei liefern ihre Schlacken nach Hinwil

Im Kanton Zürich tragen die KVA in Hinwil, Horgen und Zürich ihre Schlacke trocken aus und liefern sie der ZAV Recycling an. Jene in Winterthur hat indes kürzlich entschieden, ihren Neubau ganz auf das Nassverfahren auszurichten. Dieser Entscheid habe die Baudirektion zusammen mit den KVA-Betreibern zur Übereinkunft kommen lassen, die offenen Fragen zu den Verfahren zu definieren und einen direkten Vergleich der beiden anzustreben. Nun werde die Organisation für das Vorgehen abgestimmt. Ziel sei, bis Ende 2021 über belastbare Ergebnisse zu verfügen.

Der Beschluss, auf einen Zuweisungszwang zu verzichten, begründet Baudirektor Martin Neukom (GP) mit den noch laufenden Diskussionen und dem in Gang gekommenen Dialog. Doch unabhängig der Ergebnisse des Vergleichs erwarte die Baudirektion schon heute und auch in Zukunft, dass bei Neuinvestitionen in den Zürcher KVA «die ökologischen Verbesserungspotenziale ausgeschöpft werden».

Als zuständige Bewilligungsbehörde werde sie im Baubewilligungsverfahren auch prüfen, ob die gewählten Verfahren zukunftsfähig seien. Das könnte auch bedeuten, dass der Winterthurer Beschluss nochmals überdacht werden muss.