«Die Situation ist nach wie vor herausfordernd»

Plötzlich ging es Schlag auf Schlag. Bis zum vergangenen Wochenende kam das Alterszentrum Breitenhof in Rüti gut durch die Corona-Krise. Nachdem es am Freitag acht Corona-Fälle meldete, folgte am Samstag die Meldung, dass die Zahl der Infizierten rapide angestiegen ist. 43 der 90 Heimbewohner wurden positiv getestet. Das Heim wurde geschlossen, die Betroffenen sind isoliert.