Weihnachtsdeko behindert Baumwuchs

Nur noch wenige Tage sind es bis Weihnachten. Die letzten Dekorationen werden gebastelt. Und was bietet sich da neben Tannenzweigen besser an als all die immergrünen Pflanzen, die im Wald zu finden sind. Zur Auswahl gehört etwa die hier heimische Stechpalme. Sie hat in Europa eine längere Dekorationstradition als der Tannenbaum. Bereits im Mittelalter wurden die immergrünen Zweige mit ihren leuchtenden roten Früchten an der Haustüre angebracht – als Sinnbild für ewiges Leben.