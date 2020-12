Regierungsrat schiesst Oberländer Skigebiete ab - St. Gallen auch zu

«Ich bedaure den Entscheid für die Skiliftbetreibenden und alle Zürcherinnen und Zürcher, die gerne Ski fahren, sehr. Aber die Kapazitäten in den Spitälern – insbesondere auf den Intensivstationen – sind bereits heute knapp», lässt sich Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) in einer Mitteilung des Regierungsrates zitieren. Es sei deshalb unsicher, ob neben den an Covid-19 erkrankten Personen auch Opfer von Skiunfällen ausreichend versorgt werden könnten.

Oberholz und Atzmännig ebenfalls betroffen

Zunächst konnten die Ski-Fans der Region hoffen, zumindest auf die beiden Skigebiete der Region ausweichen zu können, die knapp im Kanton St. Gallen liegen. Das wären Oberholz-Farner sowie Atzmännig. Doch noch selbentags hat auch der St. Galler Regierungsrat nachgezogen und sämtlichen Skibetrieben des Kantons die Bewilligung verweigert.

Für dieses Wochenende gilt die Schliessung zwar noch nicht. Nur können die Skilifte der Region nicht von diesem Umstand profitieren. Abgesehen von einzelnen im Atzmännig sind in der Region keine Pisten befahrbar. Überall hat es zu sehr in die Schneedecke hineingeregnet in den letzten Tagen.

Sitzberg ist die letzte Bastion

Damit ruhen die allerletzten Hoffnungen auf einem «Winzling» in der Region. Der Skilift Sitzberg, nahe der Gemeinde Bauma, liegt auf Thurgauer Kantonsgebiet. Und dessen Regierungsrat hat bislang keine entsprechenden Massnahmen beschlossen. Der Effekt wäre auch verschwindend klein: Im ganzen Kanton gibts nur drei Minigebiete.