Regierungsrat schiesst Oberländer Skigebiete ab - nur zwei haben Glück

«Ich bedaure den Entscheid für die Skiliftbetreibenden und alle Zürcherinnen und Zürcher, die gerne Ski fahren, sehr. Aber die Kapazitäten in den Spitälern – insbesondere auf den Intensivstationen – sind bereits heute knapp», lässt sich Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) in einer Mitteilung des Regierungsrates zitieren. Es sei deshalb unsicher, ob neben den an Covid-19 erkrankten Personen auch Opfer von Skiunfällen ausreichend versorgt werden könnten.

Oberholz und Atzmännig liegen im Kanton St. Gallen.

Ganz verzagen müssen die Oberländer Skisportler deswegen aber noch nicht. Denn bislang hat der Kanton St. Gallen keine Schliessungen von Skibetrieben geplant. Da sich sowohl der Atzmännig als auch der Skilift Oberholz-Farner knapp ennet der Kantonsgrenze, also im St. Gallischen, befinden, können sie weiterhin geöffnet bleiben.

Die Frage ist allerdings, ob nicht der Kanton St. Gallen auch noch mitzieht bei den Massnahmen, zumal viele Nachbarkantone, darunter auch die Appenzeller, bereits die Schliessung verkündet haben.

Für dieses Wochenende gilt die Schliessung allerdings auch im Kanton Zürich noch nicht. Nur können die Skilifte der Region nicht von diesem Umstand profitieren. Abgesehen von einzelnen im Atzmännig sind in der Region keine Pisten befahrbar. Überall hat es zu sehr in die Schneedecke hineingeregnet in den letzten Tagen.