Corona-Zahlen im Alterszentrum Breitenhof explodieren

Noch am Freitag meldete die Gemeinde Rüti in ihrem Alterszentrum Breitenhof acht Corona-Fälle unter den Bewohnenden. Einen Tag später ist die Zahl explodiert: 43 der 90 Altersheimbewohner sind positiv getestet. Immerhin vermeldet das Heim erst einen Todesfall an oder mit Corona. Zudem weise ein wesentlicher Teil der Getesteten keine oder nur wenige Symptome auf – nur wenige Bewohner litten und mittleren bis starken Symptomen.