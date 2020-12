Bezirksrat Uster lässt Rekurs abblitzen

In seinem Beschluss erklärte der Bezirksrat die Einzelinitiative für gültig, den Gesetzgebungsprozess für juristisch korrekt und das weitere Vorgehen des Stadtrats für rechtmässig. Ausserdem wird darin erwähnt, dass Ehrenspergers Rekurs in diesem Punkt zu spät eingereicht worden sei: Den Antrag, den Bericht des Stadtrats auf Gesetzmässigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen, hätte er innerhalb einer Frist von fünf Tagen stellen müssen – entsprechend sei in diesem Punkt nicht auf den vorliegenden Rekurs einzutreten, so der Bezirksrat.

Dieses Argument kann Ehrensperger nachvollziehen: «Bei einer verpassten Frist kann man nicht viel machen», sagt er. Zur Fristsetzung meint er allerdings: «Innerhalb von fünf Tagen ist es kaum möglich, eine Vorlage in der Kommission und in der Fraktion im Detail zu prüfen. Über die Formalität machte ich mir erst später Gedanken.»

«der politischen Willensäusserung beraubt»

Ehrensperger beanstandet in seinem Rekurs aber nicht nur den Bericht und Antrag des Stadtrats vom April, sondern auch das Abstimmungsprozedere im Parlament vom 21. September – diesbezüglich erfolgte der Rekurs innerhalb der Frist. Konkret kritisiert Ehrensperger, dass an der Gemeinderatssitzung keine Grundsatzabstimmung über die Einzelinitiative stattgefunden hat, sondern direkt über die Umsetzungsvorlage des Stadtrats befunden wurde. Das mache einen «eklatanten Unterschied», wie Ehrensperger sagt, denn die Ratsmitglieder würden so ihrer «unabdingbaren politischen Willensäusserung beraubt». Ausserdem widerspreche dieses Vorgehen den gesetzlichen Bestimmungen.

Verzicht auf Beschwerde

Der Bezirksrat sieht das anders: In Usters Gemeindeordnung sei geregelt, dass der Gemeinderat die Ablehnung der Initiative oder aber direkt die Ablehnung oder Zustimmung der vom Stadtrat beantragten Umsetzungsvorlage beschliesse. Ausserdem sei das Abstimmungsresultat kaum anders ausgefallen, weil der Gemeinderat seine Zustimmung zur Einzelinitiative bereits bekundet hätte, indem er den Umsetzungsvorschlag annahm. Der Bezirksrat weist den Rekurs daher ab.

Auf eine Beschwerde beim kantonalen Verwaltungsgericht gegen den Bezirksratsentscheid will Ehrensperger allerdings verzichten. Zur Niederlage sagt er: «Die Welt wird davon nicht untergehen.» Und was die Substanz des abgeänderten Umweltartikels anbelangt, zeigt er sich versöhnlich: «Inhaltlich ist die Vorlage weniger schlimm als befürchtet – immerhin hat der Stadtrat keinen Notstand ausgerufen.»