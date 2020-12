Weihnachtsbäume mit QR-Code

Statt Weihnachtsschmuck verzieren Zettelchen mit QR-Codes die vier Christbäume, die derzeit an verschiedenen Orten in Grüningen stehen. Manch einer wird sich gefragt haben, was es mit den Bäumchen auf sich hat. Scannt man den Code mit dem Handy, wird man auf die Website der Feuerwehr Grüningen weitergeleitet, wo des Rätsels Lösung wartet.

Online-Auktion für guten Zweck