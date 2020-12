«In Pfäffikon setzen wir auf Familien und Autofahrer»

Ein oranger Farbfleck im Pfäffiker Industriegebiet – so könnte man das auf Poulet spezialisierte Restaurant Popeyes bezeichnen. An den Wänden prangt das orange Logo, Ballone und Fahnen im gleichen Farbton markieren den Eingang. Einen Monat, nachdem die erste Schweizer Filiale der US-amerikanischen Kette in Oerlikon eröffnet hat, wurde am Freitag auch im Zürcher Oberland der Betrieb aufgenommen.