Die Hofdame ist schon wieder aus Pfäffikon abgereist

Seit einigen Wochen will der Ausliker Landwirt Remo Bosshard im TV-Format «Bauer, ledig, sucht…» die Frau fürs Leben finden. Erster Besuch hat er schon gehabt, «Hofdame» Lea hat eine Zeit bei ihm und seiner Familie verbracht. Innert weniger Tage sei sie im ans Herz gewachsen, so der 19-Jährige in der Sendung auf 3+, die gestern Donnerstagabend über den Bildschirm flimmerte.