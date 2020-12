Das sagen Oberländer zu den neuen Massnahmen

An der Pressekonferenz vom Freitagnachmittag hat der Bundesrat weitere Massnahmen angeküdigt. So sollen ab nächsten Dienstag sämtliche Restaurants und Freizeitanlagen wie Fitnesszentren geschlossen werden. Skigebiete und auch Läden des nicht täglichen Gebrauchs hingegen sollen weiter offen bleiben. Das sagen Passantinnen und Passanten in Uster zu den neuen Massnahmen.