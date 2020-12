Russikerin wird wenige Minuten vor Operation nach Hause geschickt

Es sollte der Tag der Erlösung werden für Sandra Müller*: Die lang ersehnte Rückenoperation am 4. November. Die Russikerin leidet an doppelter Skoliose, durch welche ihre Wirbelsäule komplett verschoben ist. Das führte wiederum dazu, dass zwei Wirbel einen Nerv einklemmen. Im Rahmen der Operation sollte der 70-Jährigen eine Eisenstange in den Rücken eingesetzt werden, an der die Wirbelsäule befestigt und so begradigt wird. «Ein sehr komplexer Eingriff, der gut sieben Stunden dauern kann.