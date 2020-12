Dübendorfer Traditionsclub «P1» schliesst die Türen

Wilde Partynächte in familiärer Atmosphäre, währendem – jedenfalls in den Anfangszeiten – ein strikter Dresscode galt: Auch viele Oberländer dürften gute Erinnerungen an den Dübendorfer Club «P1» haben. Doch damit ist vorerst Schluss: Nach der Corona-bedingten Schliessung im Frühling hat das bekannte Lokal vor kurzem Konkurs angemeldet.