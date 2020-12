Bauarbeiten an der Tödistrasse starten im Januar

Im Oktober hat der Wetziker Stadtrat und die Werkkommission das Projekt für die Erneuerung der Tödistrasse genehmigt. Die Strasse, die Versorgungsleitungen der Stadtwerke und auch ein Teil der Entwässerungsleitungen müssen erneuert werden.

Die Bauarbeien beginnen am 11. Januar und dauern bis Mitte 2022. Gestartet wird beim Kreisel bis zum Coop-Parkhaus. Während der ersten Etappe kann der Verkehr beidseitig normal verkehren.

Einbahnstrasse während einem halben Jahr

Ab Frühling bis in den Herbst nehmen die Bauarbeiter die Strecke vom Parkhaus bis zum Tödipark in Angriff. Während dieser Zeit wird die Tödistrasse zur Einbahnstrasse. Danach folgt bis März 2022 der Teil bis zur Asylstrasse. Da sei eine Sperrung möglich, schreibt der Stadtrat in einer Mitteilung.

Bis in den Herbst 2022 wird die Strecke bis zum Weberweg finalisiert. Während dieser Bauarbeiten kehrt man erneut zurück zum Einbahnverkehr. Fussgängerinnen und Fussgänger werden während der ersten Etappe über den Vorplatz beim Coop umgeleitet. Der Zugang zur Berufsschule werde klar signalisiert, heisst es in der Mitteilung.

Im Quartier Guldisloo werde sich ab dem nächsten Frühling Mehrverkehr von der Weststrasse her bemerkbar machen. Die Gehwege würden jederzeit aufrechterhalten bleiben und entsprechend signalisiert werden. (fbe)