Bäretswiler Familie öffnet Garten für Bevölkerung

Auf der Wiese liegt zentimeterhoch der Schnee. Er glitzert im Licht der vielen Lämpchen. An fünf Stationen sind Figuren in Holzhäusern zu sehen.

Familie Meier in Bäretswil hat in ihrem Garten gleich beim Bärenplatz dieses Jahr einen Adventsweg gestaltet. «Es sieht wunderbar aus», sagt Sonja Meier. «Am Schönsten finde ich es, wenn es grad am eindunkeln ist.»

Die fünf Stationen auf dem Adventsweg haben es in sich. Es geht um die Themen Angst, Gefangenschaft, Verzweiflung und Trauer.