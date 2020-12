«Wir wussten, dass gewisse Kreise massiv Stimmung machten»

Herr Ziltener, das Rütner Stimmvolk hat gestern die Übertragung der Durchführung der Zusatzleistungen zur AHV/IV an die SVA Zürich abgelehnt. Was hat dieser Entscheid für Konsequenzen?

Thomas Ziltener: Wie an der Gemeindeversammlung dargelegt, stellt uns dieser Entscheid auf der personellen Seite vor Herausforderungen, da der Arbeitsmarkt ausgetrocknet ist. Mit dem Entscheid haben wir aber den Auftrag erhalten, diese zu lösen und das werden wir in geeigneter Weise auch machen.