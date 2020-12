Rütner Stimmvolk will Zusatzleistungen nicht an SVA auslagern

So hat sich der Rütner Gemeinderat diesen Abend bestimmt nicht vorgestellt. Vier Traktanden stehen an der Gemeindeversammlung gestern Montagabend auf dem Programm, zwei davon lehnen die Rütner Stimmberechtigten ab. Wegen krankheitsbedingter Abwesenheit von Gemeindepräsident Peter Luginbühl (FDP) führt Gemeinderätin Carmen Müller Fehlmann (SP) durch den Abend. Bauvorsteher Peter Weidinger (CVP) ist ebenfalls abwesend, er befindet sich in Quarantäne.