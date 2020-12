Private Alterszentren in Wetzikon: Skepsis weicht Wohlwollen

Hinter dem Volg beim Ochsenkreisel in Wetzikon soll schon bald ein ganz neues Wohnquartier entstehen. Noch befinden sich auf dem Areal die Liegenschaften der Gruss Ehrler AG, die ihre Autowerkstatt und die Spenglerei Ende September geschlossen und das Inventar an einem Samstag im Oktober an Schnäppchenjäger verscherbelt hat.