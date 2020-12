Zweikampf um freien Pfäffiker Schulpflegesitz

Auf Ende Jahr tritt Ursula Krebs (FDP) nach drei Legislaturen aus der Pfäffiker Schulpflege zurück. Sie hat persönliche Beweggründe dafür genannt.

Wer in ihre Fussstapfen tritt, entscheidet die Pfäffiker Stimmbevölkerung am 7. März 2021. Dann steht die Ersatzwahl an. Dabei wird es zu einem Zweikampf kommen.

Für die FDP soll Andrea Di Biase-Lerant den Sitz in der Behörde verteidigen. Die Marketingfachfrau und zweifache Mutter war im Vorstand der FDP Pfäffikon aktiv und kandidierte 2019 für den Kantonsrat. Konkurrenz erhält sie von Informatiker Raphael Herzog (parteilos).

Bis zum 18. Dezember können beim Gemeinderat Wahlvorschläge geändert, zurückgezogen oder auch neue eingereicht werden. (zo)