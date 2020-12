Marcel Müller kandidiert auch in Wila und Wildberg

Der amtierende Friedensrichter von Zell und Turbenthal, Marcel Müller, kandidiert auch als Friedensrichter von Wildberg und Wila. Das geht aus den amtlichen Anzeigen der beiden Gemeinden zu den Erneuerungswahlen vom Freitag im «Tößthaler» hervor.

Wie der in Kollbrunn wohnhafte Müller auf Anfrage sagt, habe ihn der Wilemer Gemeindepräsident Hans-Peter Meier (SVP) angesprochen, ob er nicht auch in Wila kandidieren wolle. Also habe er zugesagt, zu kandidieren, falls niemand anderes antrete. «Wir gingen zusammen in Rikon in die Schule», erklärt Müller die Verbindung mit Meier.