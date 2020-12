Das Reeds-Festival kann nächsten Sommer wieder stattfinden

Der Gemeinderat Pfäffikon hat dem Reeds-Festival eine Bewilligung erteilt. Das Reggae-Openair soll von Freitag, 23. Juli, bis Sonntag, 25. Juli 2021, steigen. Der Verein «Reeds Festival» geht allerdings von einer beschränkten Besucherzahl von täglich maximal 1000 Personen aus. Um die Veranstaltung kostendeckend durchzuführen, beantragte der Veranstalter beim Gemeinderat, das Festival an einem vierten Tag durchzuführen.

Der Gemeinderat möchte den Event jedoch nicht erweitern, wie er in einer Mitteilung schreibt. Die Behörde argumentiert mit der Lärmbelastung für Anwohner im Bereich des Seequais. Dieser Teil der Bevölkerung sei interessiert daran, dass die Zahl und das Ausmass von öffentlichen Veranstaltungen nicht ständig zunehmen. Zudem gelte es zu berücksichtigen, dass sich der Austragungsort in der Erholungszone am Rande des Pfäffikersee-Schutzgebietes befindet. (zo)