Vom Liebe suchenden Bauern und offenen Skiliften

Illnauer Wirt: «Das macht uns kaputt»

Am Freitag gibt der Bundesrat weitere Massnahmen im Kampf gegen das Coronavirus bekannt. Eine davon dürfte die Schliessung von Restaurants um 19 Uhr sein. «Jetzt geht es uns an die Existenz», so Bernhard Wicki, Wirt aus Illnau. «Wir wissen nicht ob es uns in ein paar Monaten noch gibt.» So früh zu schliessen sei für die Restaurants schlimmer als einen «Lockdown».