Veloweg-Vorstoss scheitert an linker Blockade

Einen sicheren Veloweg, nahe an der Kempt, weg von der Illnauer Talgartenstrasse – dafür plädierte Gemeinderat Thomas Hildebrand (FDP) am Donnerstagabend an der letzten Ratssitzung des Jahres. Besagte Strecke werde durch diverse Verkehrsteilnehmer genutzt, sei aber aufgrund der neuen Bebauung und einer unglücklich platzierten Tiefgaragenausfahrt unübersichtlich und gefährlich. «Dieses Sicherheitsrisiko gilt es zu beseitigen», forderte Hildebrand.