Sperrstunde ab 19 Uhr, Treffen mit 10 Personen erlaubt

Heute meldete das Bundesamt für Gesundheit BAG 5136 neue Corona-Fälle und 106 Tote. Die Positivitätsrate liegt bei 15,2 Prozent. Um die Zahlen zu senken, kommunizierte der Bundesrat am Dienstag, dass er weitere nationale Massnahmen festsetzen will. Die geplanten Regeln unterbreitete der Bundesrat nun den Kantonen. Die Knackpunkte dürften bei der Sperrstunde, dem Sonntagsverkauf, der zwei-Haushalte-Regel, dem Verbot der öffentlichen Veranstaltungen und dem Entschädigungspaket gelegen sein. Was gilt, verkündet der Bundesrat an der Pressekonferenz um 14 Uhr. Teilnehmen werden Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga, Gesundheitsminister Alain Berset und Finanzminister Ueli Maurer. (fbe)