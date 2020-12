Mit Taschenlampen für den Klimaschutz

Stirn- und Taschenlampen, Kerzenkranz und batteriebetriebene Liechtli: Dieser Schultag ist etwas anders als üblich. Als die Kinder am Donnerstag im Schulhaus Gockhausen ankommen, ist in ihren Unterrichtsräumen der Strom aus. Gemeinsam mit den Lehrpersonen müssen sie nun überlegen, wie sie den Tag ohne Kopierer, Licht, Heizung und Co. gestalten.