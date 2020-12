Ghöch mit Schneetourenbus erschlossen

Das gab es bislang noch nicht. Das Regionaltaxi Wetzikon und Zürioberland Tourismus spannten zusammen und bauten ein Schneetourenbus-Angebot auf, das vom 12. Dezember bis zum 14. März laufen soll. Dies schreibt Zürioberland Tourismus in einer Mitteilung.

Der Schneetourenbus bringt die Passagiere in diesem Zeitraum von Mittwoch bis Sonntag sechs Mal täglich zur Langlaufloipe Wappenswil und ins Ghöch. Der Zustieg sei am Bahnhof Wetzikon oder in Bäretswil möglich, heisst es in der Mitteilung weiter.

Pilotphase für den Wintersport

Damit man dann garantiert mitfahren kann, lasse sich der Platz im Bus bis am Vorabend um 18 Uhr reservieren. Der Schneetourenbus sei in der Wintersaison 2018/2019 als ÖV-Bedarfsbusangebot in sechs Pilotregionen lanciert worden, schreibt Zürioberland Tourismus.

Die Schneetourenbusse würden nur fahren, wenn Reservationen vorliegen. In der ersten Saison sei der Schneetourenbus von rund 300 Personen genutzt worden. Nach einer coronabedingt verkürzten folgenden Saison müsse der aktuelle Winter zeigen, ob sich das Schneetourenbus Angebot etablieren könne. Nach der Saison würden die Resultate ausgewertet und die langfristige Trägerschaft aufgebaut. (fbe)