Das ist das neue Schulhaus Birchlen – mit «geheimem Garten»

«Der Entscheid der Jury fiel einstimmig aus», sagte Baukommissionspräsident Markus Wolf. Und mehr noch – für sämtliche wichtigen Punkte habe es von Experten wie auch Nutzern die Bestnote gegeben. Damit fasste der Schulpfleger zusammen, was an der Präsentation am Freitag im Luftschutzkeller des Birchlen-Schulhauses mehrfach wiederholt wurde: «Der geheime Garten», so heisst der Sieger des Wettbewerbs, ist nicht nur das beste Projekt, sondern das auch noch mit Abstand.