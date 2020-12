Hinwiler Weihnachtsbeleuchtung erhitzt die Gemüter

Ende November wurde in Hinwil die alljährliche Weihnachtsbeleuchtung installiert: Rote Kerzen mit einem gelben Schein. Seit 2008 hängt diese jeweils in der Adventszeit an verschiedenen Orten in Hinwil und auch in den Aussenwachten.

Viel zu lang, finden manche Hinwiler. In der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Hinwil, wenn» ist eine Diskussion darüber entbrannt, ob die Weihnachtsbeleuchtung nicht schon längst ersetzt werden sollte. Viele sprechen sich gegen die Beleuchtung aus.