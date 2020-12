Autofahrer sollen drei neue Unterführungen in Uster bekommen

Der Stadtrat hat heute Morgen bekanntgegeben, welche Lösungen er für Usters Verkehrsprobleme favorisiert. So sieht er an der Zürichstrasse, an der Winterthurerstrasse und auch an der Aathalstrasse neue Unterführungen für alle Verkehrsmittel vor, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Dabei wird angemerkt, dass die Unterführung Aathalstrasse mit den zur Verfügung stehenden Grundlagen nicht abschliessend beurteilt werden könne. Deren Auswirkung müsse erst untersucht werden. Die Unterführung Aathalstrasse werde seitens Stadt Uster nur bei einer positiven Wirkung auf Uster, insbesondere Oberuster, unterstützt.

Weiter sieht der Stadtrat Varianten vor, die ausschliesslich den Fussgängern und Velofahrern zugutekommen. So will er für diese neue Unterführungen an der Gschwaderstrasse, an der Brunnen-/Bahnhofstrasse und an der Wermatswilerstrasse. «Die reinen Langsamverkehrsmassnahmen sind in Ergänzung von elementarer Bedeutung zur Förderung dieser Verkehrsarten», heisst es.