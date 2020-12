Ab Montag hält die S11 neu in Rämismühle-Zell

Die Züge der S11 halten ab kommendem Montag neu auch in Rämismühle-Zell. Denn: Am Sonntag ist Fahrplanwechsel. Die Interessengemeinschaft (IG) Tösstallinie macht in einer Medienmitteilung auf diesen neuen Stopp aufmerksam.

Die S11 verbindet das Tösstal ab Wila via Winterthur direkt mit Zürich – und weiter bis nach Aarau. Konkret verkehrt die S11 werktags zu Stosszeiten von und bis nach Wila.

Forderung der IG