Weniger Barrieren im Netz

Barrierefreiheit sei eine Voraussetzung für eine chancengleiche politische Teilhabe und die selbstständige Erledigung von Behördengängen, schreibt die Stadt Uster in einer Mitteilung. Dies gelte auch für Websiten.

Neu gibt es auf der Website der Stadt deshalb die Option «Barrierefreiheit ein», mit der man auf eine Zusatzwebsite gelangt. Diese bietet eine einfachere Navigation und minimales Design, zeigt aber die gleichen Inhalte. Ausserdem wurde die Bedienung für Menschen mit einer motorischen oder einer Sehbehinderung erleichtert, da diese oft die Tastatur statt die Maus zum Navigieren nutzen.

«Einfache Sprache» als fortlaufender Prozess

Auch die Website-Inhalte wurden gemäss der Stadt überarbeitet: In den Abteilungen der Stadtverwaltung seien Texte von rund 100 Seiten in «Einfache Sprache» umgeschrieben worden. Diese wird dank einfach strukturierter Sätze und Wörter aus dem Duden-Grundwortschatz von mehr Lesenden verstanden. Diese sprachliche Vereinfachung sei in allen Abteilungen ein fortlaufender Prozess, schreibt die Stadt. (vaj)