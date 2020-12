Schlatter Schulheizung sorgte für eine Frage

Die Gemeindeversammlung der Schule Elsau-Schlatt ist am Montagabend ohne grosse Grundsatzdiskussionen in rund 50 Minuten über die Bühne gegangen. Die knapp 60 Stimmberechtigten nahmen alle traktandierten Geschäfte mit grossem Mehr an, wie Schulpräsident Roman Arnold (FDP) am Dienstagvormittag auf Anfrage sagt.