Hinwiler Gemeindeversammlung findet am Mittwoch statt

Die in der Zeitung «Zürcher Oberländer» auf den heutigen Dienstagabend angekündigte Gemeindeversammlung Hinwil findet erst am Mittwoch statt. Es handelt sich um einen Fehler in der Zeitungsausgabe vom Dienstag.

Die Gemeindeversammlung befindet über eine gut befrachteten Traktandenliste. Los gehts mit einem Finanzierungsgesuch des Vereins Prävention und Drogenfragen Zürcher Oberland. Dann kommt ein weiteres Finanzierungsgesuch für den Unterhalt von Waldwegen und Entwässerungsanlagen der Forstreviergenossenschaft Hinwil-Wetzikon zur Sprache. Weiter gehts mit einem Ausbau in der Wasserversorgung und dem privaten Gestaltungsplan Hertlihaus. Schliesslich kommen das Budget und zwei Einbürgerungen vors Volk. Die Versammlung beginnt am Mittwochabend um 20 Uhr in der Reformierten Kirche Hinwil. (zo)