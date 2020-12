Weisslinger weisen Budget zurück

Vier Traktanden standen am Montagabend an der Gemeindeversammlung Weisslingens zur Behandlung an. Erstens das Budget 2021, zweitens die Verordnung über die Siedlungsentwässerung, drittens das Reglement über die Abgabe von Wasser und schliesslich auch noch der Kreditantrag über 590 000 Franken für das Projekt Hochwasserschutz Theiliger Weiher.