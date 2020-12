Verletzter ging selber zum Arzt

Ein Autofahrer hat am Freitagmorgen gegen 7.45 Uhr einen Mann auf dem Fussgängerstreifen beim Volg in Wila angefahren. Der Fahrer fuhr danach einfach weiter, ohne sich um den angefahrenen Fussgänger zu kümmern. Das teilte die Kantonspolizei am Freitagnachmittag in einem Zeugenaufruf mit. Der Mann sei «erheblich» verletzt worden und musste in Spitalpflege, hiess es in der Meldung der Kantonspolizei.