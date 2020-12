Kulturclub in Turbenthal nach Drogenrazzia geschlossen

Die Polizei hat den Kulturclub Tösstal in Turbenthal am Donnerstag nach einem Polizeieinsatz geschlossen. Das berichtete der «Landbote» am frühen Montagnachmittag online.

Die Zeitung beruft sich dabei auf einen Facebook-Post von Küchenchef Max Egli: «Leider isch d Kulti Tösstal bis uf wieters gschlossä», soll er darin am Freitagabend geschrieben haben. Gefolgt von drei weinenden Emojis. Ausserdem hat die Zeitung ein Foto publiziert, das die amtliche Versiegelung durch die Kantonspolizei zeigt.



Betäubungsmittel sichergestellt



Am späteren Montagnachmittag hat die Kantonspolizei dann eine Medienmitteilung verschickt. Darin bestätigt sie, sie habe am Donnerstagabend (3.12.2020) im Tösstal zwei mutmassliche Betäubungsmittelhändler festgenommen und Betäubungsmittel sowie Bargeld sichergestellt. Ermittlungen führten sie in ein Lokal im Tösstal.

Wie die Polizei schreibt, konnten bei der Durchsuchung «insgesamt 42 Kilogramm Haschisch, fast 22 Kilogramm Marihuana sowie knapp zehntausend Franken Bargeld sichergestellt werden.» Bei der Suche geholfen habe die dreijährige Labrador-Retriever-Hündin «Merida of Eleven Creek» der Stadtpolizei Dübendorf. Eine Frau und ein Mann, denen illegaler Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen wird, seien verhaftet und der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland zugeführt worden.

Der Kulturclub wird seit 2014 von einem Verein als Freiraum für Jugendliche und Junggebliebene geführt. (hug)