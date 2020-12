Kulturclub in Turbenthal geschlossen

Die Polizei hat anscheinend den Kulturclub Tösstal in Turbenthal am Donnerstag nach einem Polizeieinsatz geschlossen. Das berichtet der «Landbote» online. Die Zeitung beruft sich dabei auf einen Facebook-Post von Küchenchef Max Egli: «Leider isch d Kulti Tösstal bis uf wieters gschlossä», soll er darin am Freitagabend geschrieben haben. Gefolgt von drei weinenden Emojis.

Der Kulturclub wird seit 2014 von einem Verein als Freiraum für Jugendliche und Junggebliebene geführt. Warum der Club geschlossen werden musste, ist unklar. Nur so viel sei laut «Landbote» klar: Es ist nicht wegen Corona. Die Kantonspolizei äusserte sich am Montagmorgen gegenüber der Zeitung nicht und verwies auf eine Medienmitteilung am Nachmittag. (hug)