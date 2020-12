Keine Strafanzeige gegen den Leiter des Betreibungsamts

Der jüngste Gerichtsentscheid im Zusammenhang mit dem Giessen-Grundstück an der Kreuzung Ring-/Ueberlandstrasse in Dübendorf geht zurück auf eine geplante Zwangsversteigerung. Am 29. Januar dieses Jahres hätten die insgesamt 35‘000 Quadratmeter wegen hoher Schulden an den Höchstbietenden verkauft werden sollen. Der Schätzwert der zwei Grundstücke belief sich auf 64,2 Millionen Franken.