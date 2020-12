Besoffener Merz-Fahrer schrottet Auto - und fährt weiter

Er wollte von Rapperswil nach Hombrechtikon, doch die Strassen waren verschneit und seine Wahrnehmung offenbar getrübt. Jedenfalls ist der 34-jährige Lenker am Sonntagabend kurz vor 22 Uhr in alkoholisiertem Zustand mit seinem Mercedes von der Hombrechtikerstrasse abgekommen. Dabei prallte er in einen Baum und einen Metallpfosten, was seinem Auto arg zusetzte. Doch unbeeindruckt setzte er die Fahrt fort; und sagte niemandem ein Sterbenswörtchen von seinen Schandtaten. So ähnlich berichtet es jedenfalls die Kantonspolizei St. Gallen.