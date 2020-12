Baum donnert auf Hausdach

Am frühen Montagmorgen nach 3 Uhr ist in Aathal an der Zürichstrasse ein Baum auf ein Mehrfamilienhaus gestürzt. Die Feuerwehr rückte sofort aus.

Der Baum habe beim Sturz das Dach von des Hauses beschädigt, berichtet sie. Teile vom Baum seien noch auf dem Dach gelegen und hätten gedroht, herunterzustürzen. Weiter sei der Eingang nur noch erschwert erreichbar gewesen. Ein Einsatz sei deshalb dringend nötig gewesen.

Die ausgerückten Feuerwehrleute entfernten demnach mit Hilfe vom Hubretter die Äste vom Dach und machten den Zugang zu Eingang wieder frei. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand. Die Wohnungen können zudem weiter bewohnt werden. (zo)