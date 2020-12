Juckerhof blitzt beim Gemeinderat ab

Etwa 30 Prozent weniger Besucher als in den Vorjahren sind in diesem Jahr zum Juckerhof nach Seegräben geströmt. Auch die beliebte Kürbisausstellung, die unter strengen Schutzmassnahmen und Einschränkungen stattfinden konnte, zog wegen der Corona-Pandemie weniger Leute an als üblich. Aufgrund des schwierigen Jahresverlaufes hatten die Verantwortlichen des Erlebnishofs im Oktober den Gemeinderat um eine einmonatige Verlängerung der Herbstsaison bis Ende November angefragt.

Corona kommt Frost zuvor